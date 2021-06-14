На основании предписания Роспотребнадзора с 17 июня в городе временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе.
Работа фуд-кортов и фуд-плейсов возможна только на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.
Ресторанам будет запрещено обслуживать посетителей ночью (с 2:00 до 6:00), за исключением приготовления навынос, в номера гостиниц, доставки на дом.
В торговых центрах приостановят работу детских комнат и объектов развлечения и досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Также будет запрещена торговля и оказание услуг на островках.
Кроме того, с 17 июня будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров: с 75% до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат 3 тысячами человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на улице, обязаны использовать маски.
Меры санитарно-эпидемической безопасности также усиливаются в фан-зонах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.
«С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков», — указали в пресс-службе администрации губернатора.
Также власти города попросили работодателей переводить сотрудников на удаленный режим труда. Всем организациям рекомендовано усилить дезинфекцию контактных поверхностей и соблюдать другие необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19.