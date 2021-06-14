Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. Об этом этом 13 июня заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый»

Польский эксперт сказал, правда ли «Северный поток-2» страшно невыгоден для его страны © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Бортник отметил, что такой вариант «возможен, пока газопровод не запущен».

Накануне глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска «Северного потока-2». По его словам, решимость Вашингтона компенсировать потери Украине «существенно выросла», и Киев готов рассмотреть соответствующее предложение.

На прошлой неделе оператор Nord Stream 2 AG рапортовал, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки еще идут.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.