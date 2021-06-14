Президент США Джо Байден 13 июня встретился с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке, где она живет в самоизоляции с ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает CNN

Байден обсудит Путина с лидерами НАТО за закрытыми дверями © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В рамках торжественной церемонии почетный караул произвел во внутреннем дворе Виндзорского замка торжественные залпы, а оркестр исполнил гимн США. После этого почетные гости и Елизавета II отправились на традиционное английское чаепитие.

Встреча двух лидеров длилась 40 минут. По словам Байдена, королева Великобритании интересовалась председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, с которым американский лидер планирует встретиться 16 июня. Глава США также отметил, что пригласил Елизавету II в Белый дом.

«Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», — отметил он.

Это первая встреча королевы Великобритании в формате один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса.