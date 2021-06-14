Так, были полностью привиты 12 человек из 42 умерших после заражения индийским штаммом. Однако эпидемиолог агентства Меган Колл подчеркнула, что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить.
По информации исследователей, количество случаев заражения индийским штаммом с начала мая сильно выросло. Только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших.
«Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.
Разновидность так называемого индийского штамма была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40-60% заразнее классического коронавируса.