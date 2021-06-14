Треть жителей Великобритании, умерших от индийского штамма коронавируса, получили две дозы западных вакцин. Об этом 13 июня свидетельствуют данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии, передает The Telegraph

«Индийский» штамм COVID распространяется на 80% быстрее «британского» — ученые © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По информации исследователей, количество случаев заражения индийским штаммом с начала мая сильно выросло. Только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших.

«Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.

Разновидность так называемого индийского штамма была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40-60% заразнее классического коронавируса.