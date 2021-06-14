«Я всегда выступал за диалог с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Макрон.
Французский лидер добавил, что «всегда лучше говорить, когда есть разногласия».
Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. После саммита политики проведут отдельные пресс-конференции. Как считают в администрации Белого дома, это является наиболее подходящей формой общения со «свободной прессой». Кремль отмечал, что отказ от совместной пресс-конференции не говорит о невысоких ожиданиях относительно результатов саммита.
Сам Байден заверил, что его встреча с Путиным не превратиться состязание пресс-конференций. По его словам, важно «очень четко объяснить, каковы условия отношений между странами».