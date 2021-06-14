Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал проведение саммита президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом он сообщил 13 июня на пресс-конференции

«Я всегда выступал за диалог с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что «всегда лучше говорить, когда есть разногласия».

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Сам Байден заверил, что его встреча с Путиным не превратиться состязание пресс-конференций. По его словам, важно «очень четко объяснить, каковы условия отношений между странами».