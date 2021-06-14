Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции в отношении России важны и должны продолжать действовать. Об этом 13 июня сообщил телеканал CNBC

сказал Столтенберг.

По его словам, антироссийские санкции следует продлить. К тому же администрация президента США Джо Байдена пообещала занять более жесткую позицию в отношении России, чем экс-президент Дональд Трамп.

«Санкции важны и должны продолжаться наряду с большей поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия», — отметил он.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО изменит свою стратегическую концепцию, в которой Россия определена как «конструктивный партнёр».