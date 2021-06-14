«Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойным подходом, — ведем диалог и укрепляем оборону. Мы сейчас осуществили самое крупное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать ее укреплять с высокой степенью готовности, большим количеством войск и увеличением инвестиций в нашу оборону», — сказал Столтенберг.
По его словам, антироссийские санкции следует продлить. К тому же администрация президента США Джо Байдена пообещала занять более жесткую позицию в отношении России, чем экс-президент Дональд Трамп.
«Санкции важны и должны продолжаться наряду с большей поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия», — отметил он.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО изменит свою стратегическую концепцию, в которой Россия определена как «конструктивный партнёр».