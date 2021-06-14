По его словам, решимость США компенсировать потери Украине существенно выросла, поэтому Киев готов рассмотреть соответствующее предложение.
«Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — заверил он, отметив, что газопровод якобы представляет «угрозу безопасности» для Украины.
Ранее США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации «Северного потока-2». Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что Штаты будут готовы предоставить Украине газ, если Россия в поставках откажет.