После запуска газопровода «Северный поток - 2» Киев рассчитывает на получение компенсации. Об этом 13 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt

Польский эксперт сказал, правда ли «Северный поток-2» страшно невыгоден для его страны © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — заверил он, отметив, что газопровод якобы представляет «угрозу безопасности» для Украины.

Ранее США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации «Северного потока-2». Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что Штаты будут готовы предоставить Украине газ, если Россия в поставках откажет.