Депутат пояснил, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется Офису президента, и пообещал направить запрос начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск с требованием выяснить, кто проявил подобную инициативу.
Бужанский отметил, что «не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины». К тому же, добавил он, президент Украины Владимир Зеленский осудил марш неонацистов, прошедший в Киеве в годовщину создания дивизии в апреле.
Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел сбежать. В 1947 году был пойман и приговорен к 25 годам лагерей. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освободился в июне 1956 года.
В конце апреля 2021 года в офисе Зеленского подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.
Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами.