В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула. Об этом 13 июня сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram

К конкурсу рисунков в честь дивизии СС «Галичина» причастна замминистра образования Украины © Львовская ОГА / Львовская ОГА / Перейти в фотобанк

Бужанский отметил, что «не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины». К тому же, добавил он, президент Украины Владимир Зеленский осудил марш неонацистов, прошедший в Киеве в годовщину создания дивизии в апреле.

Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел сбежать. В 1947 году был пойман и приговорен к 25 годам лагерей. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освободился в июне 1956 года.

В конце апреля 2021 года в офисе Зеленского подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами.