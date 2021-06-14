Ранее аналитический ресурс Global Firepower провел исследование, в соответствии с которым армия Украины по общей мощи вошла в список сильнейших армий мира и из 138 участников заняла 27-е место. В первую пятерку сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Наиболее сильными армиями Европы являются Франция, Великобритания и Италия.
Эксперт подчеркнул, что нынешняя украинская армия не обладает всеми этими качествами и не в состоянии доставить неприятности российской армии в случае гипотетического вооруженного конфликта.
«Я не знаю, может ли она еще доставить неприятности молдавской армии, потому что молдавской армии нет в природе, но российской — не в состоянии. Думаю, что румынской и польской тоже не в состоянии», — уверен Ищенко.
Если рассматривать украинскую армию как силу, способную защитить страну, то она воюет с силами ДНР/ЛНР на равных, пока Донбасс не переходит в наступление, и в случае этого наступления она могла бы не удержать фронт, добавил политолог.