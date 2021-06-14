Армия может быть оснащена устаревшим вооружением, но ее боевой потенциал должен быть сбалансирован, и она должна более-менее адекватно управляться. Такая армия не победит Россию, но она могла бы доставить ей неприятности. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что нынешняя украинская армия не обладает всеми этими качествами и не в состоянии доставить неприятности российской армии в случае гипотетического вооруженного конфликта.

«Я не знаю, может ли она еще доставить неприятности молдавской армии, потому что молдавской армии нет в природе, но российской — не в состоянии. Думаю, что румынской и польской тоже не в состоянии», — уверен Ищенко.

Если рассматривать украинскую армию как силу, способную защитить страну, то она воюет с силами ДНР/ЛНР на равных, пока Донбасс не переходит в наступление, и в случае этого наступления она могла бы не удержать фронт, добавил политолог.