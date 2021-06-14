Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.
По словам эксперта, в ходе предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом речь может пойти о том, чтобы на Украине не размещались американские или британские военные.
«Понятно, что Украину не возьмут в НАТО, она там не нужна в их глобальной концепции борьбы с Россией. Что касается использования территории Украины, то российский президент будет пытаться договориться с американским на каких-то определенных условиях», — сказал Жилин.
Он добавил, что Россия не может допустить размещения войск США или НАТО на Украине
«Для нас это реальная угроза, и если есть реальная угроза, то на нее надо отвечать», — отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.