Украина не нужна Западу в глобальной концепции борьбы с Россией, считает военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Понятно, что Украину не возьмут в НАТО, она там не нужна в их глобальной концепции борьбы с Россией. Что касается использования территории Украины, то российский президент будет пытаться договориться с американским на каких-то определенных условиях», — сказал Жилин.

Он добавил, что Россия не может допустить размещения войск США или НАТО на Украине

«Для нас это реальная угроза, и если есть реальная угроза, то на нее надо отвечать», — отметил эксперт.

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