Значительная часть военного потенциала развитых стран контролируется искусственным интеллектом по мере его совершенствования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Возьмем, к примеру, морской беспилотник, оснащенный ядерным оружием. Он лежит на дне в спящем режиме, ожидая, когда поступит команда. И если один человек написал программу для этого беспилотника, то кто-то другой может написать другую программу, вскрыть ее и перехватить управление. Это может быть «Аль-Каида», это могут быть спецслужбы третьего государства, это может быть кто угодно. Вы можете представить себе степень угрозы, когда какая-то террористическая организация в один не прекрасный момент станет носителем ядерной боеголовки?», — отметил эксперт.

Он добавил, что американцы в Ираке, Ливии и Сирии «разбомбили» международное право, и сегодня мировое сообщество живет не по законам, а по каким-то непонятным «понятиям».

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