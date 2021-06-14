Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.
По мнению Жилина, принимать Украину в НАТО не будут, а вот разместить ударные комплексы по территории страны могут.
«Мы можем ответить на это по-разному, но в любом случае это сильно понижает порог безопасности, прежде всего самой Украины. Совокупный военный потенциал у России гораздо мощнее, и нас загоняют в условия, когда, учитывая критическое для нас подлетное время, мы напишем в доктрине понятие упреждающего удара. Надо ли это украинцам, надо ли это полякам, надо ли это румынам? Потому что мы будем обязаны защитить свой народ и свою территорию», — отметил эксперт.
Он отметил, что если в РФ поступит информация о готовящейся атаке и другого выхода не будет, то нет никакого смысла ждать, когда полетит ракета — нужно подавлять противника на его территории, а это уже не вина России.
«Поэтому в данном случае речь идет о создании в целом по всей Европе сверхкритических условий, что американцам, которые находятся на отдельном континенте, весьма и весьма выгодно», — добавил Жилин.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.