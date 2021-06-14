Ударные комплексы НАТО на территории Украины сильно понизят порог безопасности, прежде всего самой Украины, уверен военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

По мнению Жилина, принимать Украину в НАТО не будут, а вот разместить ударные комплексы по территории страны могут.

«Мы можем ответить на это по-разному, но в любом случае это сильно понижает порог безопасности, прежде всего самой Украины. Совокупный военный потенциал у России гораздо мощнее, и нас загоняют в условия, когда, учитывая критическое для нас подлетное время, мы напишем в доктрине понятие упреждающего удара. Надо ли это украинцам, надо ли это полякам, надо ли это румынам? Потому что мы будем обязаны защитить свой народ и свою территорию», — отметил эксперт.

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Поэтому в данном случае речь идет о создании в целом по всей Европе сверхкритических условий, что американцам, которые находятся на отдельном континенте, весьма и весьма выгодно», — добавил Жилин.

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