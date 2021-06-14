Самый идеальный вариант для НАТО – не принимать в состав Альянса Украину, уверен военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Самый идеальный вариант для них — не принимать Украину в НАТО, а на основе двусторонних договоренностей просто разместить ударные комплексы на территории этой страны. Тогда НАТО не будет нести коллективную ответственность за военные конфликты Украины и может ее использовать в качестве оружия против России», — отметил Жилин.

На днях представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Североатлантический альянс готов принимать новых членов, однако вопрос вхождения в его состав Украины на данный момент не рассматривается.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.