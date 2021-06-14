Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность в противостоянии России и США, чтобы не попасть под «горячую санкционную руку». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

«Что касается контактов с США, то в условиях санкционного противостояния России и Америки Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность, поскольку основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, и попасть под горячую санкционную руку мирового гегемона Акорде и Библиотеке (резиденции действующего и бывшего глав государств — ред.) никак не улыбается», — отметил эксперт. Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Илья Намовир, Facebook Полный текст интервью можно прочесть здесь.