«Что касается контактов с США, то в условиях санкционного противостояния России и Америки Казахстану жизненно важно показать свою нейтральность, поскольку основная часть денежных активов казахстанской элиты расположена именно на Западе, и попасть под горячую санкционную руку мирового гегемона Акорде и Библиотеке (резиденции действующего и бывшего глав государств — ред.) никак не улыбается», — отметил эксперт.
По словам Намовира, националистические идеи при сохранении текущего экономического строя в Казахстане никуда не денутся, а национализм и капитализм идут рука об руку.
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