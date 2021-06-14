По словам эксперта, политика казахстанских властей изначально была националистической, но реализовывалась постепенно.
«Национал-патриоты всегда были прикормлены властью, которая их использовала, чтобы выбить себе дополнительные очки в переговорах с той же Россией. Мол, "у нас тут есть силы, которые хотят русский язык запретить, из ЕАЭС выйти, контакты между нашими странами разрушить, но мы им не даём, хоть и нелегко нам это"», — отметил Намовир.
Таким образом власть, отметил он, демонстрировала, что альтернативы имеющейся в Казахстане власти нет, и договариваться нужно только на ее условиях.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.