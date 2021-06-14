Казахстанские власти «прикармливают» национал-патриотов, чтобы выбить очки в переговорах с Россией, считает главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Илья Намовир, Facebook

«Национал-патриоты всегда были прикормлены властью, которая их использовала, чтобы выбить себе дополнительные очки в переговорах с той же Россией. Мол, "у нас тут есть силы, которые хотят русский язык запретить, из ЕАЭС выйти, контакты между нашими странами разрушить, но мы им не даём, хоть и нелегко нам это"», — отметил Намовир.

Таким образом власть, отметил он, демонстрировала, что альтернативы имеющейся в Казахстане власти нет, и договариваться нужно только на ее условиях.

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