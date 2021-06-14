По его словам, эффективность действий казахстанской власти в условиях кризиса оказалась довольно сомнительной.
«Несмотря на то, что страна в прошлом году закрылась на карантин одной из первых, вспышки и распространения заболевания избежать не удалось. Некомпетентность вкупе с коррупционной составляющей привели к тому, что к лету медицинская система страны оказалась на грани коллапса, едва справившись с потоком больных ковидом», — сказал эксперт.
Намовир отметил, что заявленная вакцинация в Казахстане проходит «невнятно» и со значительным отставанием от первоначальных планов. Обещанная казахстанская вакцина также осталась недореализованным проектом, который, более того, вызывает нарекания со стороны международного эпидемиологического сообщества.
«Власти удалось избежать масштабных проявлений недовольства, бунтов, крупных митингов. Но, тем не менее, пандемия продолжается, все кризисные явления, которые были как до неё, так и принесённые ей, никуда не делись, и пока нет явных свидетельств того, что Токаев и его команда видят выход из этой ситуации», — добавил эксперт.
В Казахстане за все время пандемии COVID-19 был диагностирован у 401 272 человек.
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