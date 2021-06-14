Медицинская система Казахстана во время пандемии оказалась на грани коллапса из-за некомпетентности власти и коррупции, уверен главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, эффективность действий казахстанской власти в условиях кризиса оказалась довольно сомнительной.

«Несмотря на то, что страна в прошлом году закрылась на карантин одной из первых, вспышки и распространения заболевания избежать не удалось. Некомпетентность вкупе с коррупционной составляющей привели к тому, что к лету медицинская система страны оказалась на грани коллапса, едва справившись с потоком больных ковидом», — сказал эксперт.

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Илья Намовир, Facebook

«Власти удалось избежать масштабных проявлений недовольства, бунтов, крупных митингов. Но, тем не менее, пандемия продолжается, все кризисные явления, которые были как до неё, так и принесённые ей, никуда не делись, и пока нет явных свидетельств того, что Токаев и его команда видят выход из этой ситуации», — добавил эксперт.

В Казахстане за все время пандемии COVID-19 был диагностирован у 401 272 человек.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.