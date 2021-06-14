По словам эксперта, к Токаеву в обществе изначально было двоякое отношение: одни связывали с его приходом надежды на перемены, демократизацию и либерализацию, другие были уверены, что по сути ничего не изменится, так как рычаги управления останутся у экс-президента Нурсултана Назарбаева.
«Время показало, что правда, как обычно, оказалась где-то между этими двумя точками зрения, но ближе к истине всё же оказались вторые. Кое-какие демократические изменения и нововведения носят более имитационно-показной характер, но, в целом, система казахстанской власти не претерпела каких-то особых изменений», — отметил Намовир.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял президентский пост в 2019 году, сменив Нурсултана Назарбаева.
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