Отличительной особенностью нынешней ситуации с коронавирусом является большое число госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами в самом скором времени, сказал главврач московской городской клинической больницы им С. И. Спасокукоцкого Алексей Погонин 13 июня в эфире телеканала «Россия 24»

Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека

«Мы наблюдаем сейчас увеличение количества поступлений молодых людей. Их количество растет с каждым днем. Нам сложно сравнивать сейчас периоды, могу сказать, что отличительная особенностью сейчас является поступление значительного количества молодых людей. Коечного фонда надолго, конечно, при таком количестве поступлений у нас не хватит», — сказал Погонин.

Чем и когда закончатся «коронавирусные выходные» в Москве практически закончились, при нынешних показателях заболеваемости их осталось на два дня.

Мэрия Москвы бьет тревогу и принимает срочные меры, которые должны остановить рост заболеваемости. В частности, объявлена неделя выходных с сохранением зарплаты до 18 июня, усилен масочно-перчаточный режим.

Также для стимуляции прививочной активности граждан власти столицы проведут лотерею, в которой между привившимися с 14 июня по 11 июля будут разыграны 20 автомобилей стоимостью по 1 млн рублей.