Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным борьбу с группировками хакеров, занимающихся вымогательством, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 июня в эфире Fox News

«Когда идет речь о кибератаках с целью выкупа, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным», — заявил Блинкен.

Хакеры на миллионы долларов. Украина превратилась в прибежище киберпреступников © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее неизвестные в США провели резонансные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, что привело к перебоям в поставках.

ФБР утверждает, что в США установлено порядка 90 пострадавших от действий хакерской группировки DarkSide.

В Белом доме заявили, что хакеры могли быть из России, при этом обвинений в отношении причастности российских властей к взломам не выдвигалось.