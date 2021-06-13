«Когда идет речь о кибератаках с целью выкупа, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным», — заявил Блинкен.
По его словам, США будут «в более сильной позиции», если будут иметь «собственные инструменты и поддержку международного сообщества».
Ранее неизвестные в США провели резонансные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, что привело к перебоям в поставках.
ФБР утверждает, что в США установлено порядка 90 пострадавших от действий хакерской группировки DarkSide.
В Белом доме заявили, что хакеры могли быть из России, при этом обвинений в отношении причастности российских властей к взломам не выдвигалось.