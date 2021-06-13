Россияне будут передвигаться свободно после того, как 60% взрослого населения получат иммунитет к коронавирусу, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова 13 июня приводит РИА Новости

Ранее стало известно, что суточный прирост новых зараженных COVID-19 в России непрерывно растет с 8 июня, ежедневно увеличиваясь примерно на одну тысячу новых случаев. Большую часть этих заражений фиксируют в российской столице.

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет», — цитирует агентство Попову.

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В Москве уже пообещали разыграть 20 автомобилей среди тех, кто решит сделать первую прививку с 14 июня до 11 июля. В Московской области готовятся разыграть в лотерею квартиры среди вакцинированных.