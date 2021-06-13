Ранее стало известно, что суточный прирост новых зараженных COVID-19 в России непрерывно растет с 8 июня, ежедневно увеличиваясь примерно на одну тысячу новых случаев. Большую часть этих заражений фиксируют в российской столице.
«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет», — цитирует агентство Попову.
Всего население России составляет 146,24 млн человек. На текущий момент полностью привито почти 14 млн человек (9,55% населения), еще 18,2 млн человек (12,48% населения) получили только первую прививку.
В Москве уже пообещали разыграть 20 автомобилей среди тех, кто решит сделать первую прививку с 14 июня до 11 июля. В Московской области готовятся разыграть в лотерею квартиры среди вакцинированных.