Оригинальные варианты мутаций коронавируса обнаружены в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости 13 июня

Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — цитирует агентство Гинцбурга.

Подарят машину: Собянин объяснил, почему москвичам нужно срочно прививаться от COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания.

Судя по всему, вследствие этого будет усилен масочный режим в российской столице. С 15 июня будет задействовано максимально возможное количество контролеров на всех участках метро, а также в наземном и железнодорожном транспорте, которые будут штрафовать нарушителей масочного-перчаточного режима.

Общее количество выявленных в Москве случаев коронавируса по состоянию на 13 июня составило 1 млн 234 тыс. 717.