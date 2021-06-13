Суточный прирост новых зараженных COVID-19 в России непрерывно растет с 8 июня, ежедневно увеличиваясь примерно на одну тысячу новых случаев, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованном 13 июля

Так, по состоянию на утро 12 июня было 13 тыс. 510 заболевших, что на 1 тыс.213 меньше, чем на следующий день.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 тыс. 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 373 (16,1%) без клинических проявлений», — отметили в штабе.

Коронавирус убил почти 52 тысячи украинцев © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Такое количество заболевших наблюдалось последний раз в середине февраля, однако тогда динамика заболеваемости была на спаде, количество новых заболевших ежедневно уменьшалось.

В последний раз ежедневный рост заболеваемости отмечался в сентябре — декабре 2020 года, после начала похолодания. Сейчас же вирус стал более активен даже при аномальной жаре.