Так, по состоянию на утро 12 июня было 13 тыс. 510 заболевших, что на 1 тыс.213 меньше, чем на следующий день.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 тыс. 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 373 (16,1%) без клинических проявлений», — отметили в штабе.
Как уточняется, за сутки умерли 357 пациентов с COVID-19.
Такое количество заболевших наблюдалось последний раз в середине февраля, однако тогда динамика заболеваемости была на спаде, количество новых заболевших ежедневно уменьшалось.
В последний раз ежедневный рост заболеваемости отмечался в сентябре — декабре 2020 года, после начала похолодания. Сейчас же вирус стал более активен даже при аномальной жаре.