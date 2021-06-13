Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не спешит с оценкой водной блокады Крыма. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, передает РИА Новости 13 июня

Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить водную блокаду Крыма со стороны Украины. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.

«Новых ответов в мой адрес не поступало. Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется», — сказала Поклонская.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Вода из Украины начала утекать в Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Полуостров снабжался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.

Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу ограничений на подачу воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.

Правительство России подготовило план мер по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма.