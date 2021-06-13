Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить водную блокаду Крыма со стороны Украины. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.
«Новых ответов в мой адрес не поступало. Складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется», — сказала Поклонская.
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После того как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.
Полуостров снабжался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.
Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу ограничений на подачу воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.
Правительство России подготовило план мер по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма.