Встреча президентов России м США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины. Об этом накануне заявил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко изданию «Главред»

По словам Бондаренко, больше всего на Украине тревожатся из-за того, чем может завершиться разговор Путина и Байдена.

«Однако понятно: они вряд ли договорятся о чем-то относительно Украины, что бы выходило за рамки Минских договоренностей. В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», — отметил политолог.

Назло Евросоюзу. Байден идёт на сближение с Путиным © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Это станет страшным сном украинских властей — если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», — добавил он.

Бондаренко считает, что Украина может сблизиться с Великобританией или создать региональный блок с Турцией, чтобы игнорировать требования Соединенных Штатов. В любом случае, по его словам, Украину будет ждать судьба государства, которым манипулируют в интересах крупных игроков.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете Украины. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.