По словам Бондаренко, больше всего на Украине тревожатся из-за того, чем может завершиться разговор Путина и Байдена.
«Однако понятно: они вряд ли договорятся о чем-то относительно Украины, что бы выходило за рамки Минских договоренностей. В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», — отметил политолог.
Он подчеркнул, что по результатам встречи Путина и Байдена Вашингтон может установить сроки выполнения договоренностей.
«Это станет страшным сном украинских властей — если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», — добавил он.
Бондаренко считает, что Украина может сблизиться с Великобританией или создать региональный блок с Турцией, чтобы игнорировать требования Соединенных Штатов. В любом случае, по его словам, Украину будет ждать судьба государства, которым манипулируют в интересах крупных игроков.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете Украины. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.