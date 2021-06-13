Достройка газопровода «Северный поток-2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, уверен депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «Наш»

«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события — ред.). В вопросе "Северного потока — 2" это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — сказал депутат.

Байден обсудит с Меркель разногласия по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие "Северного потока — 2", а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», — заключил Шуфрич.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что опасается встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока — 2».