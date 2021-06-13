Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала, когда Москву «отпустит» очередной пик заболеваемости COVID-19. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости

«Продление выходных и закрытие кафе». Собянин ввел новые ограничения из-за пандемии © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 — понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли», — предположила Анча Баранова.

При слаженных действиях, по ее словам, рост заболеваемости можно сократить до 1 недели, а плато — до 14 дней.

Биолог также посоветовала москвичам носить маски и вакцинироваться.