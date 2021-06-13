За последнюю неделю в Москве резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Также растет число госпитализаций и тяжелых случаев заболевания. В связи с этим были объявлены нерабочими дни с 15 по 20 июня и вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников (но не менее 30%).
«По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 — понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли», — предположила Анча Баранова.
При слаженных действиях, по ее словам, рост заболеваемости можно сократить до 1 недели, а плато — до 14 дней.
Биолог также посоветовала москвичам носить маски и вакцинироваться.