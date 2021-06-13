Россиянам лучше отложить поездки на отдых и другие путешествия на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости 13 июня

Ранее заболеваемость коронавирусом в России достигла 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев заболевания в стране возросло до 5 млн 193 964.

«Конечно, ограничительные меры стимулируют то, что люди из Москвы отправятся на малую родину, а также, чтобы уклониться от возможного локдауна, и на отдых, и тем самым обеспечат распространение вируса. В этой ситуации лучшая стратегия — сидеть дома и сократить количество общения до возможного минимума… Туризм в настоящей ситуации я бы тоже не стимулировала, это тоже будет способствовать распространению вируса», — сказала Баранова.

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«На улице вирус практически не распространяется. Вирус устраняется проветриванием, нужно все помещения проветривать, на улице можно находится без СИЗ. Если вы заходите в помещение, то только в маске», — сказала Баранова.

Биолог также отметила, что по возможности всех сотрудников лучше отправить на удаленку и не делать различий между вакцинированными и не вакцинированными.

«Самая плохая реклама для прививки будет, если начинать оставлять на работе только тех, кто привит… Для всего населения крайне важно, чтобы как можно большее число людей привилось, при этом выбор лучше всего сделать в пользу "Спутник-V», — добавила Баранова.

В столице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявили нерабочими дни с 15 по 20 июня и вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников (но не менее 30%).