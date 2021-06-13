Экзамены и итоговые аттестации в некоторых российских вузах пройдут в дистанционном формате в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и объявлении нерабочими дней с 15 по 20 июня, передает РИА Новости 13 июня

Ранее в столице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявили нерабочими дни с 15 по 20 июня и вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников (но не менее 30%).

Борьба с COVID-19: Путин призвал россиян привиться от коронавируса, а в Германии торопят европейский регулятор с регистрацией «Спутника V» Виктора Садовничего, согласно которому сессии и итоговые аттестации переводятся на дистанционный формат с 13 июня.

Об аналогичном решении уже заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана — соответствующий приказ подписал ректор вуза Анатолий Александров.

Также на частично удаленный вариант работы перейдет Высшая школа экономики. Экзамены, которые нельзя будет принять в дистанционном формате, пройдут очно.