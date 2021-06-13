Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ни о чем не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Владимира Зеленского все будет хорошо. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Если же стороны придут к каким-либо соглашениям, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться, считает эксперт.

«Зеленскому это и сказали. Байден сказал: «Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай»», — пояснил Ищенко.

Зеленский и украинское руководство поступают глупо из-за того, что переживают по этому поводу уже сейчас, так как их судьба будет решаться на встрече Путина и Байдена вне зависимости от того, встретятся или не встретятся с Зеленским до этого саммита, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.