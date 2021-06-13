«Северный поток – 2» не угрожает Польше ни политически, ни экономически. Другое дело, что экономические выгоды России сочтены в Варшаве вредными, ненужными и опасными. Об этом рассказал польский политический философ Радослав Чарнецкий в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Вряд ли Байдену позволят сделать то, что запретили Трампу Збигнев Рау заявил, что Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» принесла в жертву ценности свободного мира. Дипломат также посетовал, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Эксперт отметил, что Польша действует по очень плохому и аморальному принципу — «чем хуже, тем лучше», но если строить свою политику на основе плохо скрываемой русофобии — то как в таком случае можно говорить о каком-то сотрудничестве и партнёрстве.

«Что же касается польского газового хаба в Свиноуйсьце, то ныне — после блокады датчанами газопровода Baltic Pipe — этот проект превратился в остаточное, мелкое дело местного характера. В масштабах Евросоюза этот хаб не будет иметь значения», — констатировал Чарнецкий.

И в Польше, и на Украине правит бал антикоммунизм (в отсутствие коммунистов) — который на постсоветском пространстве переплетается с русофобией, и чем больше времени проходит от падения Берлинской стены, тем она принимает всё более и более «многоэтажные» формы и поэтому становится смешнее, заключил собеседник издания.

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