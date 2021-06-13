Певец Сергей Пенкин рассказал в интервью «Комсомольской правде» 10 июня, что после двух браков встретил новую музу

Пенкин сообщил, что сейчас он в отношениях с новой дамой сердца. По словам артиста, она «ненамного моложе» его. Избранницу 60-летнего Пенкина зовут Лера, ей 30 лет.

Он отметил, что во время пандемии коронавируса разбивалось много браков, а выдержат ли его нынешние отношения, станет видно в будущем.

«Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того, как пройдут эти ужасные отголоски 20-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся, не знаю, посмотрим», — заявил певец.

Также Пенкин рассказал, что переболел коронавирусом, тест выявил у него антитела, и прививку он делать не планирует.