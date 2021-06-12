Новый статус-кво устраивает все страны Южного Кавказа, в том числе Россию, упрочившую свои позиции в регионе. Об этом рассказала заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Ильхам Алиев в письме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России высоко оценил посреднические усилия Москвы в достижении трехсторонних заявлений по перемирию в Карабахе, а также выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии стратегического партнерства.

Эксперт отметила, что после завершения нового конфликта в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года открываются транспортные коммуникации, которые повышают значимость этого региона и непосредственно Азербайджана как узлового транспортно-логистического хаба.

«Россия, Турция, Иран, Китай так или иначе довольны, поскольку за счет деоккупации азербайджанских территорий, а это стало возможным прежде всего благодаря превосходству азербайджанской армии и дипломатии, новый импульс получают проекты Север-Юг, Восток-Запад», — констатировала Мамедзаде.

По ее мнению, этим несколько недовольны страны Запада, включая те же США и Францию, которые сейчас пытаются отыграть свои позиции в регионе, используя с этой целью «реваншистские настроения в Армении, подпитываемые малозначащими политическими заявлениями со стороны ряда западных стран и организаций».

Однако, учитывая предстоящие встречи Байдена с лидерами и России, и Турции и телефонные звонки в Баку, очевидно, Запад на тех или иных условиях все же готов принять новый статус-кво, заключила собеседница издания.