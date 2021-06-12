Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не хочет разрыва связей с Евросоюзом, но если Брюссель и дальше будет идти по пути санкций, Москва будет готова к худшему.
Евросоюз к этому пока не готов, поскольку он все еще двигается в фарватере американской политики, и все еще пытается пугать Россию тем, что если Москва не примет позицию Евросоюза, то у РФ и Брюсселя могут испортиться отношения, констатировал эксперт.
«Но им уже из Москвы сказали, что нам на это плевать», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что по мере ослабления Евросоюза и усиления Запада страны вроде Венгрии, Австрии или Италии будут и дальше дрейфовать в сторону России, поскольку Запад больше не может решать проблемы этих стран.