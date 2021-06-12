Россия может обеспечивать безопасность Евросоюза в обмен на примерно такое зависимое положение, в котором Евросоюз сейчас находится в отношении США. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявлял, что Москва не хочет разрыва связей с Евросоюзом, но если Брюссель и дальше будет идти по пути санкций, Москва будет готова к худшему.

Евросоюз к этому пока не готов, поскольку он все еще двигается в фарватере американской политики, и все еще пытается пугать Россию тем, что если Москва не примет позицию Евросоюза, то у РФ и Брюсселя могут испортиться отношения, констатировал эксперт.

«Но им уже из Москвы сказали, что нам на это плевать», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что по мере ослабления Евросоюза и усиления Запада страны вроде Венгрии, Австрии или Италии будут и дальше дрейфовать в сторону России, поскольку Запад больше не может решать проблемы этих стран.