Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в российской столице. Он сообщил об этом 12 июня в своем личном блоге

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В частности, градоначальник объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).

«В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.