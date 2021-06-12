Отдать Украину России было бы выгодно США, которые собирались бы идти по пути экс-президента Дональда Трампа, если бы он закрепился и сумел сохранить свой пост. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Путин нарочно не станет поднимать тему Украины на встрече с Байденом © Facebook, Петр Толстой Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Этот вариант мог бы обсуждаться с Америкой, меняющей свою геополитическую стратегию глобальной империи, которая контролирует всех и вся, на стратегию национального государства, пояснил эксперт.

«Такая Америка могла бы прийти к выводу, что Украина ее обременяет даже в качестве сдерживания России, потому что в какой-то момент Россия это сдерживание обернет в противоположную сторону», — уточнил Акопов.

Но пока что в нынешних условиях говорить, что США отдадут Украину России — это фантастика. Стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией, заключил собеседник издания.

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