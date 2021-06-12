Запад будет использовать Украину для давления на Россию в самых разных вопросах, а Москва будет просто наблюдать за всем этим и ждать, когда внутриукраинские противоречия ослабят ее и позволят забрать. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Путин нарочно не станет поднимать тему Украины на встрече с Байденом © Facebook, Петр Толстой Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

«Пускай Зеленский давит на одних или других, пускай все это будет ускоряться — нам это выгодно в том смысле, что у Украины как анти-России нет за душой ничего, кроме вороватого ориентированного на Запад правящего класса. Пускай он сам с собой грызется, а мы будем смотреть, выжидая удобного момента», — указал эксперт.

Акопов также отметил, что Путин в ходе личной встречи не будет сам поднимать украинскую проблематику, не потому что она ему не важна, а потому что ему интересно посмотреть, как будет ставить вопрос Байден.

Собеседник издания добавил, что в целом стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией

Полностью интервью можно прочитать здесь.