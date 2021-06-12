Вряд ли Евросоюз выдаст Украине оппозиционера Анатолия Шария. Выдавать его нужно было в тот момент, когда против него было выдвинуто чисто уголовное обвинение, а теперь это уже не получится. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Позднее Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Эксперт отметил, что когда Шарий пикировался с Петром Порошенко, оснований для его выдачи было значительно больше, потому что обвинение предъявлялось еще при Викторе Януковиче, но теперь СБУ явно преследует Шария по политическим мотивам.

«Потому что изменить Родине, находясь далеко за ее пределами, очень тяжело. Он явно не имел доступа к государственной тайне, и не мог ее никому выдать. Он явно не формировал никакие боевые отряды интервентов, которые перешли бы воевать с украинской властью», — привел пример Ищенко.

Если же украинские власти пытаются предъявить Шарию якобы работу на Москву, то это тоже не выйдет, поскольку он выражает взгляды, которые близки к Виктору Януковичу, но только более радикально проевропейские, уточнил политолог.

Поэтому убедить Евросоюз или отдельные страны в том, что Шарий действительно совершил уголовно наказуемое деяние, будет очень сложно, тем более что у них нет никаких доказательств, резюмировал специалист.