Ранее Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.
Если же Зеленский ставил своей целью получить гарантии принятия в НАТО или какую-то существенную финансовую помощь, то у него это не удалось, потому что Байден будет говорить всякие красивые слова в Вашингтоне публике, а в реальности никакого принципиального изменения подхода к Украине не произойдет, считает эксперт.
«Поэтому весь смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл. Если так, то он просто очень глупый человек, который не понимает, что принятие Украины в НАТО фактически спровоцирует военный конфликт с Россией», — рассуждает Акопов.
Собеседник издания добавил, что Запад будет использовать Украину для давления на Россию в самых разных вопросах, а Москва будет просто наблюдать за всем этим и ждать, когда внутриукраинские противоречия ослабят ее и позволят забрать, заключил собеседник издания.