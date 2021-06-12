Если президент Украины Владимир Зеленский ставит своей целью переизбраться на второй срок, то телефонный разговор с президентом США Джо Байденом можно считать его тактической победой. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

«Даже как Янукович не сможет». Эксперт о фатальной ошибке, которую допустил Зеленский © Владимир Зеленский/Инстаграм

Если же Зеленский ставил своей целью получить гарантии принятия в НАТО или какую-то существенную финансовую помощь, то у него это не удалось, потому что Байден будет говорить всякие красивые слова в Вашингтоне публике, а в реальности никакого принципиального изменения подхода к Украине не произойдет, считает эксперт.

«Поэтому весь смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл. Если так, то он просто очень глупый человек, который не понимает, что принятие Украины в НАТО фактически спровоцирует военный конфликт с Россией», — рассуждает Акопов.

Собеседник издания добавил, что Запад будет использовать Украину для давления на Россию в самых разных вопросах, а Москва будет просто наблюдать за всем этим и ждать, когда внутриукраинские противоречия ослабят ее и позволят забрать, заключил собеседник издания.