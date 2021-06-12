В ЮАР политика апартеида проводилась белым расистским меньшинством. В результате они были опрокинуты, и сегодня миграция белого населения из ЮАР является одной из самых высоких в мире. То же самое может быть с Украиной. Об этом рассказал глава Комсомола Украины и Михаил Кононович в интервью изданию Украина.ру

Кононович объяснил, когда Зеленский стал воинственным © кадр из видео Украина.ру Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

Белые нацисты в ЮАР переоценили свои силы, сочтя себя всемогущими, но это привело к тому, что они стали чужими у себя дома, и с украинскими неонацистскими группировками будет то же самое, уверен эксперт.

«Все те, кто сейчас режут людей на улицах, закрывают телеканалы и выполняют волю западных спецслужб, думают, что они на века, и что они хозяева положения. Нет. Рано или поздно они окажутся вне закона и станут чужими у себя дома. И то, что это произойдет, ни у кого сомнений нет», — подчеркнул Кононович.

Собеседник издания добавил, что Запад не волнует ни судьба украинского населения, ни судьба самой Украины, ни судьба подконтрольных им националистов, так как они ставят своей целью превращение страны в плацдарм против России.