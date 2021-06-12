Ранее бывший нардеп от «Свободы» Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.
Эксперт подчеркнул, что все эти агрессивно настроенные люди являются штатными агентами СБУ и разведок иностранных государств, которые работают на своих кураторов и строго следуют командам, полученным извне.
«На кого нападать, как нападать, где нападать — это все выдается в Офисе президента и в СБУ. Они четко знают, сколько они за это получат. То есть заказчик — Банковая, организатор — СБУ, исполнитель- эти отморозки», — пояснил Кононович.
Собеседник издания добавил, что многочисленные украинские националистические организации использовались гитлеровской Германией для давления на Польшу и СССР, а потом они перешли под контроль британских и американских спецслужб.