Представители украинских националистических группировок не так глупы, как кажется на первый взгляд. Это прагматичные люди, которые работают не за идею, а за деньги. Об этом рассказал глава Комсомола Украины и представитель белорусского землячества Михаил Кононович в интервью изданию Украина.ру

«Промыли украинцам мозги»: Кононович рассказал, как раздувают антибелорусскую истерику © кадр из видео Украина.ру Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

Эксперт подчеркнул, что все эти агрессивно настроенные люди являются штатными агентами СБУ и разведок иностранных государств, которые работают на своих кураторов и строго следуют командам, полученным извне.

«На кого нападать, как нападать, где нападать — это все выдается в Офисе президента и в СБУ. Они четко знают, сколько они за это получат. То есть заказчик — Банковая, организатор — СБУ, исполнитель- эти отморозки», — пояснил Кононович.

Собеседник издания добавил, что многочисленные украинские националистические организации использовались гитлеровской Германией для давления на Польшу и СССР, а потом они перешли под контроль британских и американских спецслужб.