Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.
Украина — это поле битвы США и России, и поэтому — что трагично для жителей Украины — она останется именно таким местом и полем на долгие годы, подчеркнул эксперт.
«Кроме того, политические элиты в Киеве после Майдана являются в высочайшей степени проамериканскими, колониально-сервильными. Часто — и это даже не говоря о Крыме и Донбассе — они действуют вопреки очевидным, осязаемым интересам украинского народа», — указал Чарнецкий.
По его мнению, заявления многих украинских непроправительственных комментаторов и аналитиков о «грантоедах» и «соросятах» в значительной мере отражают реальное состояние дел на берегах Днепра.
Степень вассализации Украины со стороны США и подчинённых им международных институтов типа МВФ или Всемирного банка невероятна. Об этом наглядно свидетельствуют характер и формы принятия кадровых решений в ключевых институтах формально украинского государства, заключил собеседник издания.
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