Личная встреча президентов России и США никак не уменьшит напряженность в геополитическом противостоянии между США и Российской Федерацией в частности в отношении Украины. Об этом рассказал польский политический философ Радослав Чарнецкий в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Вряд ли Байдену позволят сделать то, что запретили Трампу Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.

Украина — это поле битвы США и России, и поэтому — что трагично для жителей Украины — она останется именно таким местом и полем на долгие годы, подчеркнул эксперт.

«Кроме того, политические элиты в Киеве после Майдана являются в высочайшей степени проамериканскими, колониально-сервильными. Часто — и это даже не говоря о Крыме и Донбассе — они действуют вопреки очевидным, осязаемым интересам украинского народа», — указал Чарнецкий.

По его мнению, заявления многих украинских непроправительственных комментаторов и аналитиков о «грантоедах» и «соросятах» в значительной мере отражают реальное состояние дел на берегах Днепра.

Степень вассализации Украины со стороны США и подчинённых им международных институтов типа МВФ или Всемирного банка невероятна. Об этом наглядно свидетельствуют характер и формы принятия кадровых решений в ключевых институтах формально украинского государства, заключил собеседник издания.

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