Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.
Эксперт отметил, что сегодня ошибаются те, кто надеются на преодоление враждебности между двумя сверхдержавами, угрожающей глобальным Армагеддоном из-за их ядерного потенциала.
«Эти каноны американской политики также имеют значение для Европы и руководства НАТО. Ведь если нет «российской угрозы», то в чём смысл НАТО? А в отсутствие Североатлантического пакта что помешает европейским странам проводить независимую внешнюю политику, тем самым способствуя созданию многополярного мира без гегемонии США?», — указал Чарнецкий.
Что же касается Польши, то во всех этих процессах она не имеет никакого значения, и ее политическая элита будет некритически и безоговорочно поддерживать политику Вашингтона, кто бы ни заседал в Белом доме, заключил собеседник издания.
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