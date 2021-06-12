Москва не до конца понимает, что Россия для Вашингтона гораздо более важна как враг, чем как друг. Ведь мнимая «российская угроза» является основанием для выделения миллиардов долларов из бюджета США на ВПК и спецслужбы. Об этом рассказал польский политический философ Радослав Чарнецкий в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Вряд ли Байдену позволят сделать то, что запретили Трампу Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой.

Эксперт отметил, что сегодня ошибаются те, кто надеются на преодоление враждебности между двумя сверхдержавами, угрожающей глобальным Армагеддоном из-за их ядерного потенциала.

«Эти каноны американской политики также имеют значение для Европы и руководства НАТО. Ведь если нет «российской угрозы», то в чём смысл НАТО? А в отсутствие Североатлантического пакта что помешает европейским странам проводить независимую внешнюю политику, тем самым способствуя созданию многополярного мира без гегемонии США?», — указал Чарнецкий.

Что же касается Польши, то во всех этих процессах она не имеет никакого значения, и ее политическая элита будет некритически и безоговорочно поддерживать политику Вашингтона, кто бы ни заседал в Белом доме, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.