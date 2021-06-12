На форму сборной Украины с изнаночной стороны были нанесены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», а также изображена территория страны, включающая Крым. Российский футбольный союз отправил письмо в УЕФА, пожаловавшись на эту экипировку. УЕФА обязал Украину убрать с формы лозунг «Героям Слава!», при этом разрешив оставить надпись «Слава Украине» и изображение страны с Крымом.
Но сейчас, понимая, что это неоднозначная ситуация, что она вызывает раздражение у миллионов людей, понимая, что это ну никак не способствует нормализации ситуации, УЕФА так или иначе утверждает эту украинскую футболку, сетует эксперт.
«Я не так мало в своей бывшей футбольной жизни контактировал с чиновниками УЕФА, правда, на уровне клубного футбола. И знаете, там любая деталь, связанная с формой, обсуждается дотошно, скрупулезно, чтобы не дай бог не вызывать каких-то ассоциаций, чтобы все было корректно, — все это четко обозначено в регламенте УЕФА. Но, оказывается, бывают случаи, когда можно пойти на некую уступку некой стране, в данном случае Украине», — указал Мармазов.
Скандал с формой сборной Украины по футболу является еще одним штрихом в давлении на Россию, а также несомненным успехом официальной украинской идеологии, которая сегодня активно проталкивается в европейском масштабе, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.