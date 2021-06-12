Если бы сборная России по футболу поместила бы на свою форму карту страны с Крымом, УЕФА никогда в жизни не одобрил бы такое решение. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Но сейчас, понимая, что это неоднозначная ситуация, что она вызывает раздражение у миллионов людей, понимая, что это ну никак не способствует нормализации ситуации, УЕФА так или иначе утверждает эту украинскую футболку, сетует эксперт.

«Я не так мало в своей бывшей футбольной жизни контактировал с чиновниками УЕФА, правда, на уровне клубного футбола. И знаете, там любая деталь, связанная с формой, обсуждается дотошно, скрупулезно, чтобы не дай бог не вызывать каких-то ассоциаций, чтобы все было корректно, — все это четко обозначено в регламенте УЕФА. Но, оказывается, бывают случаи, когда можно пойти на некую уступку некой стране, в данном случае Украине», — указал Мармазов.

Скандал с формой сборной Украины по футболу является еще одним штрихом в давлении на Россию, а также несомненным успехом официальной украинской идеологии, которая сегодня активно проталкивается в европейском масштабе, заключил собеседник издания.

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