«Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал он.
Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.
По его мнению, завершение проекта будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счет Запада».
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя резко негативную позицию Киева по «СП-2», заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит. При этом глава государства, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Москва не обязана всех кормить.