Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в беседе с Bloomberg 12 июня заявил, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны

Глава «Нафтогаза» Витренко назвал условие победы Путина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.

По его мнению, завершение проекта будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счет Запада».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя резко негативную позицию Киева по «СП-2», заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит. При этом глава государства, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Москва не обязана всех кормить.