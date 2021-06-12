На форму сборной Украины с изнаночной стороны были нанесены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», а также изображена территория страны, включающая Крым. Российский футбольный союз отправил письмо в УЕФА, пожаловавшись на эту экипировку. УЕФА обязал Украину убрать с формы лозунг «Героям Слава!», при этом разрешив оставить надпись «Слава Украине» и изображение страны с Крымом.
Эксперт отметил, что уже давно никто не обращает внимания, что на форме любой сборной Украины изображен трезубец, хотя еще какое-то время назад это было возмутительно.
«Вот так же потихоньку, подспудно вводятся и следующие вещи: раз — «Слава Украине!» на воротнике, идем дальше — «Героям слава!» — замечательно. Если буквально перевести все это на английский или любой другой язык, то а что здесь такого? Все нормально. Но этот символ наполнен совершенно конкретным содержанием, появился в совершенно конкретной исторической обстановке и ассоциируется с совершенно конкретными украинскими нацистами. Но теперь он нормально чувствует себя на футболках сборной Украины», — подчеркнул Мармазов.
Собеседник издания добавил, что в размещении карты страны на футболках спортсменов объективно нет необходимости, но для Украины это важно, и УЕФА это принимает.
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