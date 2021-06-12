Скандал с формой сборной Украины по футболу является еще одним штрихом в давлении на Россию, а также несомненным успехом официальной украинской идеологии, которая сегодня активно проталкивается в европейском масштабе. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: Матч между Россией и Украиной был бы пятипроцентным раствором футбола в политике © Олег Измайлов

Эксперт отметил, что уже давно никто не обращает внимания, что на форме любой сборной Украины изображен трезубец, хотя еще какое-то время назад это было возмутительно.

«Вот так же потихоньку, подспудно вводятся и следующие вещи: раз — «Слава Украине!» на воротнике, идем дальше — «Героям слава!» — замечательно. Если буквально перевести все это на английский или любой другой язык, то а что здесь такого? Все нормально. Но этот символ наполнен совершенно конкретным содержанием, появился в совершенно конкретной исторической обстановке и ассоциируется с совершенно конкретными украинскими нацистами. Но теперь он нормально чувствует себя на футболках сборной Украины», — подчеркнул Мармазов.

Собеседник издания добавил, что в размещении карты страны на футболках спортсменов объективно нет необходимости, но для Украины это важно, и УЕФА это принимает.

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