Уточняется, что политик принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово», который проходит в Крыму.
«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки, я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — сообщил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что приложит все усилия для наказания киевских силовиков, причастных к гибели ополченцев.
Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что пять ополченцев погибли в результате атаки украинских диверсантов на наблюдательный пост у населенного пункта Голубовское. По данным милиции, к нападению причастна диверсионная группа отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ). Там не исключили, что убийство было провокацией.