Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник решил прервать свой визит в Россию из-за гибели пятерых ополченцев в результате атаки украинских силовиков на наблюдательный пост. Об этом 11 июня сообщает Луганский информационный центр

Леонид Пасечник о Блинкене и бандеровцах © пресс-служба главы ЛНР

«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки, я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — сообщил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что приложит все усилия для наказания киевских силовиков, причастных к гибели ополченцев.

Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что пять ополченцев погибли в результате атаки украинских диверсантов на наблюдательный пост у населенного пункта Голубовское. По данным милиции, к нападению причастна диверсионная группа отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ). Там не исключили, что убийство было провокацией.