Наиболее вопиющие инциденты и скандалы на языковой почве возникают в Киеве только потому, что переформатированию Киева как столице Украины придается особое значение. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

Эксперт пояснил, что это переформатирование началось еще с Оранжевой революции 2004 года, которая была первым неконституционным переворотом.

«Революции начинаются в столице. Следовательно, Киев как мать городов русских нужно показательно переформатировать. Как это сделать? Задавить все русское путем наплыва "патриотов". Мы помним все эти толпы «политических гастарбайтеров», которые приходили побузить на Майдане», — уточнил Скачко.

Собеседник издания добавил, что в скором времени Украина будет напоминать типичную африканскую страну с населением в 20 миллионов человек, когда 15 из них будут жить в городах, а остальные «ловят мух цеце в окрестных джунглях».