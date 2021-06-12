О чём бы ни договорились лидеры РФ и США на личной встрече, это будет представлено в польских СМИ как «поражение России», доказательство её «слабости» и, конечно же, «личное поражение Путина». Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Збигнев Рау заявил, что Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» принесла в жертву ценности свободного мира. Дипломат также посетовал, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Уровень пропагандистской аберрации в польских СМИ настолько зашкаливает, что если «поражения России» произойдёт, то это будет считаться «капитуляцией» и очередным «предательством Запада», указал эксперт.

«Реальные ожидания Варшавы — независимо от того, идёт ли речь о власти или о номинальной оппозиции, — не оправдаются, если только Джо Байден не застрелит Владимира Путина, не изобьёт его или хотя бы жестоко не оскорбит, плюнув в лицо и забрав Крым, Белоруссию и всё остальное, что ему (им) хочется», — подчеркнул Рэнкас.

Поляки не сразу узнают, о чём на самом деле договорились два президента и какими будут последствия этого для Польши, только по прошествии некоторого времени, когда колониальные власти получат чёткие указания от соответствующих западных посольств, можно будет ожидать некоторой смены акцентов, заключил собеседник издания.

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