Никакой угрозы Польше со стороны СП-2, нет только выгоды, которую Варшава могла бы получить от более разумной энергетической политики. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Збигнев Рау заявил, что Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» принесла в жертву ценности свободного мира. Дипломат также посетовал, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Эксперт также отметил, что именно польская сторона отвергла проект второй ветки газопровода «Ямал — Европа» из России — через Белоруссию и Польшу, причём как в 2000-м, так и в 2013 году.

«Польша могла — и должна была — стать первым и самым большим бенефициаром энергетической экспансии России и германо-российского сотрудничества в области энергетики. Ведь совсем не обязательно любое соглашение между Москвой и Берлином должно заключаться за счёт Варшавы», — уверен Рэнкас.

У Польши были все возможности, чтобы стать хорошо зарабатывающим младшим партнёром в такой конфигурации, что в любом случае было бы выгодным, учитывая текущее подчинённое положение Третьей Речи Посполитой, но все эти планы были со старта отвергнуты, заключил собеседник издания.

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