Антинемецкая кампания, начатая в Польше несколько лет назад правительством партии «Право и справедливость» (ПиС), была крайне инфантильной даже по стандартам Третьей Речи Посполитой, как зачастую называют Польшу после 1989 года. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт отметил, что председатель ПиС Ярослав Качиньский мог делать это абсолютно спокойно, будучи уверенным, что почти никто не вспомнит тот факт, что в начале 1990-х «немецкой партией» в Польше была тогдашняя партия Качиньского, «Соглашение "Центр"» (Porozumienie Centrum), которая была основана в некотором роде также на деньги западногерманского Христианско-демократического союза (ХДС).

«Потому неудивительно, что ни одно действие правительств ПиС не угрожало сути немецкого господства над Польшей — экономической зависимости, которая сделала Третью Речь Посполитую частью экономики «Великой Германии». ПиС не борется с немецким капиталом в Польше, не препятствует набору польских рабочих рук для немецкой промышленности и вообще не осуществляет никаких антинемецких действий, кроме чисто декларативных, преимущественно касающихся исторических вопросов. В ситуации, когда Германия выступает в качестве главной силы Европейского союза, Варшава покорно сворачивает свои евроскептические транспаранты, которыми размахивала в честь проектов «Американской Европы» от Трампа», — указал Рэнкас.

Польша была готова реализовать идеи о построении «малого Европейского союза», реально подчинённого не Брюсселю, а Вашингтону, однако всё закончилось, как обычно, временным улучшением конкурентного положения Вашингтона по отношению к Берлину, то есть очередным «предательством Запада», заключил собеседник издания.

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